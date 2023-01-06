Об этом свидетельствуют данные портала Bird, сообщает 24 канал. В свежей статистике аналитики рассказали, изменились ли запросы у киевлян при аренде квартир и что происходит на рынке.

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Ожидания не оправдались

Если при первых блекаутах эксперты сходились во мнении, что отсутствие света сделает аренду на высоких этажах не актуальным, то сейчас сами киевляне опровергают это мнение.

Как рассказали в Bird, жилье снимают даже в многоэтажках, где долго нет света и не работают лифты.

Новостройка возле метро Васильковская. После очередных обстрелов в доме нет света, соответственно не работают и лифты. Молодая пара приезжает на просмотр квартиры на 21 этаже. Поднимаются пешком, осматривают и подписывают договор аренды в тот же вечер,

– отмечают аналитики.

И это не редкие случаи, спрос на высокие этажи и панорамные окна упал с началом войны и остается на том же уровне. Арендаторов предупреждают: вместе со светом пропадает вода, не работает отопление и эти проблемы будут актуальны, пока будут блекауты. Однако люди выбирают квартиры глазами и хороший дизайн перекрывает все бытовые недостатки. Это 100% не рационально, но это реальность, которую мы видим сейчас.



В Киеве вырос спрос на аренду жилья / Фото Bird

До полномасштабного вторжения люди искали квартиру с панорамными окнами. Потом последовал рациональный страх при первых взрывах. Теперь снова квартиры с панорамой есть в топах запросов.

Недавно арендатор квартиры в Шевченковском районе радостно рассказывал, что видел из своего окна, как наши ПВО удачно отрабатывают по российским целям.

– рассказывают аналитики.

Люди оборудовали свои помещения газовыми водками, мощными аккумуляторами, с соседями скинулись на генераторы для интернета, а прогулки пешком на 16 этаж воспринимают как дополнительную физическую нагрузку – не больше.

"Киев живет, работает, учится и дает врагу отпор, даже на рынке аренды", – отмечают в Bird.

Как изменились цены и спрос

Стоимость аренды снова упала на 10 – 15%. Средние цены распределились следующим образом:

1-комнатная квартира – 8 500 гривен,

2-комнатная квартира – 12 000 гривен,

3-комнатная квартира – 20 000 гривен.

Медианная стоимость аренды жилья в Киеве / Фото Bird

В то же время спрос, несмотря на праздники, немного вырос и по сравнению с декабрем увеличился на 3%. Если раньше конец декабря – начало января были традиционно "тихим сезоном", то в этом году просмотры и договоры были и 31 декабря вечером, и 1 января днем.