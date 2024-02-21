Найдорожче місто: які зараз ціни на оренду квартир у Львові
Джерело:РБК-Україна
Винаймати житло у Львові досить дорого, адже ціни досі тримаються на високому рівні. За даними різних статистик, місто є найдорожчим в Україні за вартістю оренди.
Ситуація на ринку оренди у Львові значно динамічніша, ніж на ринку продажів. Житло винаймають не лише переселенці, а й багато людей з різних міст, які мають роботу. Саме ці категорії українців не впевнені, чи залишиться у Львові надовго, тому купувати квартири їм не потрібно.
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Оренда в пріоритеті
З початку повномасштабного вторгнення житло у Львові купують не так часто, як раніше. Люди довго роздумують, розглядають кілька варіантів, вирішують купити і часто відмовляються. Відтак залишаються на орендованій квартирі або шукають житло з кращими умовами для винаймання.
За словами рієлтора Олександра Бойко, вартість оренди залежить від таких факторів:
- району розташування;
- стану квартири та самого будинку;
- площі квартири та загальної конкуренції на ринку оренди.
Скільки коштує винайняти квартиру в лютому
Середні ціни за кількістю кімнат за даними ЛУН:
- однокімнатні – від 15 000 до 17 200;
- двокімнатні – від 15 000 до 20 500;
- трикімнатні – від 15 300 до 26 800 грн.
За даними DIM.RIA, у Галицькому (21 175 гривень) та Шевченківському (20 251 гривня) районах винаймати житло найдорожче. Найнижчу середню ціну зафіксували у Залізничному та Сихівському районах – 17 325 гривень.