Ажіотаж вщух: скільки коштує оренда житла у Львові
Джерело:"РБК-Україна"
На початку повномасштабного вторгнення ціни на львівське житло рекордно зросли. Саме сюди, як у відносно безпечне місце їхали мешканці Києва, Дніпра, Харкова, Маріуполя. Через масовий ажіотаж цінники на оренду стрімко підскочили.
Фахівець з підбору нерухомості у Львові Володимир Глущак зазначив, що тоді спрацювали звичайні закони економіки: великий попит потягнув за собою ціну. Цим користувалися й власники, які надмірно підіймали вартість.
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Як змінилася ситуація зараз та що відбувається із цінами на оренду житла у Львові – далі.
Наплив клієнтів не масовий: ситуація на львівському ринку оренди
Влітку, коли ситуація на фронті відносно стабілізувалася, окупанти відійшли від Києва й Чернігова, частина людей почали повертатися зі Львова додому. Попит на житло дещо знизився, і ціни також. Так продовжувалося до жовтня, поки не почалися масовані ракетні удари ворога по енергоінфраструктурі країни. Тоді попит на житло почав знову зростати, хоча вже не в таких великих масштабах.
Не треба забувати, що у Львові також може бути небезпечно. У мене були клієнти з Києва, які вже сюди їхали, і я мав від них завдаток на квартиру. Але одного дня по Львову також прилетіло. Вони перетелефонували, сказали, що поїдуть в менші містечка – Ужгород або Чернівці,
– розповів Глущак.
Зацікавленість львівськими квартирами досі є, але не масова. Попит все ще низький, якщо порівнювати його із "нормальним" інтересом до житла до повномасштабного вторгнення.
Варіантів по оренді житла на ринку побільшало ще й тому, що зараз багато студентів львівських університетів роз'їхалося по домівках на зимові канікули. До того ж частина із них не знає, чи відновиться очне навчання, а відтак не впевнена, що повернуться в найближчі тижні. Тому й ціни на житло вже не такі високі.
Скільки потрібно заплатити за оренду житла
Найбільше виросли ціни за оренду в новобудовах. Власники ставлять високу вартість, бо зараз набагато більше витрачають на ремонт.
Підкреслю, що в кожному випадку все індивідуально і залежить від багатьох чинників. Тому діапазон цін – широкий. У віддалених районах Львова ціни часто не набагато нижчі, в середньому це 10 тисяч на місяць. Старі радянські квартири трохи далі від центру можна знайти й за 6 – 7 тисяч, але стан таких квартир зазвичай поганий. А в новобудовах квартири з дизайнерським ремонтом здають і за 30 тисяч на місяць,
– каже Глущак.
За його словами, найдорожча оренда у Галицькому районі – від 10 тисяч гривень на місяць. Від 9 тисяч гривень можна знайти житло у Франківському районі Львові. У Личаківському – оренда коштуватиме мінімум 8 тисяч гривень. А Шевченківський та Сихівський пропонують варіанти і за 7 тисяч.
Водночас дані порталу m2bomber, що аналізує оголошення на ринку житла, свідчать, що оренда двокімнатного помешкання у Львові обійдеться в середньому у 20 тисяч гривень. За даними сайту, станом на 1 лютого, ціни розподілилися таким чином:
- Сихівський район – 17 688 гривень,
- Галицький район – 19 000 гривень,
- Залізничний район – 19 389 гривень,
- Шевченківський район – 20 156 гривень,
- Франківський район – 22 150 гривень,
- Личаківський район – 22 870 гривень.