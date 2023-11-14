За останній рік середня ціна зросла на 8,61%, але це не найбільше підвищення. Про це повідомляє 24 Канал на основі статистики з онлайн-платформи оголошень M2bomber.

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Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Найбільше зростання вартості оренди відбулося за останні пів року – з 16 травня до сьогодні, 14 листопада. Винаймати квартиру стало дорожче на 15,51%. Якщо в травні середня ціна оренди становила 17 260 гривень, то зараз вартість складає в середньому 19 937 гривень.

За останній місяць ціни також зросли – на 7,23%. У жовтні середня орендна вартість становила близько 18 593 гривні.

Ситуація на ринку оренди у Львові / Дані M2bomber

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"Найдорожчими" районами у Львові наразі є Шевченківський і Франківський, а "найдешевшим" – Залізничний. Ось яка середня вартість оренди по районах станом на ранок 14 листопада:

Галицький район – 16 000 гривень;

Залізничний район – 15 000 гривень;

Личаківський район – 17 471 гривня;

Сихівський район – 17 732 гривень;

Франківський район – 18 680 гривень;

Шевченківський район – 18 727 гривень.

До слова, за останній місяць ціна за "квадрат" в новобудовах Львова знизилася на 0,22%. На вторинному ринку вартість квадратного метра зросла – на 1,8%.