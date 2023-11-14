За последний год средняя цена выросла на 8,61%, но это не наибольшее повышение. Об этом сообщает 24 Канал на основе статистики по онлайн-платформе объявлений M2bomber.

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Сколько стоит арендовать квартиру во Львове.

Наибольший рост стоимости аренды произошел за последние полгода – с 16 мая по сегодняшний день, 14 ноября. Снимать квартиру стало дороже на 15,51%. Если в мае средняя цена аренды составляла 17260 гривен, то сейчас стоимость составляет в среднем 19 937 гривен.

За последний месяц цены также выросли – на 7,23%. В октябре средняя арендная стоимость составила около 18593 гривны.

Ситуация на рынке аренды во Львове / Данные M2bomber

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"Самыми дорогими" районами во Львове сейчас Шевченковский и Франковский, а "самым дешевым" – Железнодорожный. Вот какая средняя стоимость аренды по районам на утро 14 ноября:

Галицкий район – 16 000 гривен;

Железнодорожный район – 15 000 гривен;

Лычаковский район – 17 471 гривна;

Сыховский район – 17 732 гривен;

Франковский район – 18 680 гривен;

Шевченковский район – 18 727 гривен.

К слову, за последний месяц цена "квадрата" в новостройках Львова снизилась на 0,22%. На вторичном рынке стоимость квадратного метра выросла – на 1,8%.