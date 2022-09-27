Про це під час конференції "Ринок нерухомості після повномасштабного вторгнення" маркетинг-директор порталу Dom.Ria Сергій Молдаховський.

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Що відбувається із пропозицією

Молдаховський розповів, що впродовж серпня – вересня 2022-го зафіксовано космічні відсотки зростання пропозиції щодо оренди, подекуди у понад 1000%. Проте такі цифри можливі лише у порівнянні із точкою падіння у квітні. Утім, як зазначив експерт, до довоєнного рівня оренді ще дуже далеко.

Наразі ринок стабілізується. Якщо не буде подальших ескалацій, можна сказати, що він став системним і залишиться у такому вигляді як є, у найближчі місяці,

– наголосив він.

За його словами, величезним попитом у серпні та вересні користуються квартири на довгострокову оренду в прифронтових регіонах.

Пік попиту – це Запоріжжя і Полтава. Експерт пов'язує це із переїздом великої кількості людей з півдня та сходу, які змогли вирватись з окупації.

Це формує величезний попит в умовах, коли ці міста не мають необхідної пропозиції – відповідно умови змінюються,

– пояснює Молдаховський.