Про це під час конференції "Ринок нерухомості після повномасштабного вторгнення" маркетинг-директор порталу Dom.Ria Сергій Молдаховський.
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Що відбувається із пропозицією
Молдаховський розповів, що впродовж серпня – вересня 2022-го зафіксовано космічні відсотки зростання пропозиції щодо оренди, подекуди у понад 1000%. Проте такі цифри можливі лише у порівнянні із точкою падіння у квітні. Утім, як зазначив експерт, до довоєнного рівня оренді ще дуже далеко.
Наразі ринок стабілізується. Якщо не буде подальших ескалацій, можна сказати, що він став системним і залишиться у такому вигляді як є, у найближчі місяці,
– наголосив він.
За його словами, величезним попитом у серпні та вересні користуються квартири на довгострокову оренду в прифронтових регіонах.
Пік попиту – це Запоріжжя і Полтава. Експерт пов'язує це із переїздом великої кількості людей з півдня та сходу, які змогли вирватись з окупації.
Це формує величезний попит в умовах, коли ці міста не мають необхідної пропозиції – відповідно умови змінюються,
– пояснює Молдаховський.
Стрибок цін зафіксований майже по всій Україні
Раніше ми розповідали, що оренда житла підвищилася у порівнянні із липнем по всій Україні. Найбільше оренда подорожчала у Київській та Черкаській області. Єдиний регіон, де оренда упала в ціні — Кіровоградський.
При цьому оренда дорожчає навіть сході та півдні країни. Тут лідерами зростання цін залишаються Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області.