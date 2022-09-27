Об этом во время конференции "Рынок недвижимости после полномасштабного вторжения" маркетинг-директор портала Dom.Ria Сергей Молдаховский.
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Что происходит с предложением
Молдаховский рассказал, что на протяжении августа – сентября 2022-го зафиксированы космические проценты роста предложения по аренде, кое-где более 1000%. Однако такие цифры возможны только по сравнению с точкой падения в апреле. Впрочем, как отметил эксперт, до довоенного уровня аренда еще очень далеко.
В настоящее время рынок стабилизируется. Если не будет дальнейших эскалаций, можно сказать, что он стал системным и останется в таком виде, как в ближайшие месяцы,
– подчеркнул он.
По его словам, огромным спросом в августе и сентябре пользуются квартиры на долгосрочную аренду в прифронтовых регионах.
Пик спроса – это Запорожье и Полтава. Эксперт связывает это с переездом многих людей с юга и востока, которые смогли вырваться из оккупации.
Это формирует огромный спрос в условиях, когда эти города не имеют необходимого предложения – соответственно условия изменяются,
– объясняет Молдаховский.
Прыжок цен зафиксирован почти по всей Украине
Ранее мы рассказывали, что аренда жилья повысилась по сравнению с июлем по всей Украине. Больше аренда подорожала в Киевской и Черкасской области. Единственный регион, где аренда упала в цене – Кировоградский.
При этом аренда дорожает даже на востоке и юге страны. Здесь лидерами роста цен остаются Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.