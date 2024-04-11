У березні кількість пропозицій щодо оренди житла в Україні дещо знизилася. Наприклад, в Одеській області на 53% менше оголошень, ніж у лютому, а в Полтавській – на 77%. Про це відомо з аналітики українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє Нерухомість 24.

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Як змінилися ціни за перший місяць весни

Станом на березень 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці складає 17 849 гривень. В області вартість значно нижча, а це 9 017 гривень. Винаймати однокімнатне житло в Києві стало дорожче на 6%.

За місяць найбільше оренда підвищилася в Чернігівській області – на 57%. Також до трійки міст з найсуттєвішим підняттям цін увійшли Сумська (+23%) та Закарпатська (+21%) області.

Вартість оренди в Україні станом на березень / Фото DIM.RIA

Ціни за березень впали тільки в шести регіонах (не враховуючи Луганську та Донецьку області). Суттєво середня вартість знизилася лише в Херсонській області (-20%), очевидно, через часті російські обстріли та близькість до фронту.

Оренда житла в Києві за районами

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру буде в Деснянському районі – 9 223 гривні. У Святошинському та Дніпровському районі вартість у середньому становить 15 330 гривень і 15 191 гривню відповідно.

Найвища середня ціна орендованого житла зафіксована в Печерському районі – 23 367 гривень за однокімнатну квартиру. Також дуже високі ціни у Шевченківському районі. У всіх інших середня вартість коливається в межах 15 – 18 тисяч гривень.