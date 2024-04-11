В марте количество предложений по аренде жилья в Украине несколько снизилось. Например, в Одесской области на 53% меньше объявлений, чем в феврале, а в Полтавской – на 77%. Об этом известно из аналитики украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает Недвижимость 24.

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Как изменились цены за первый месяц весны

По состоянию на март 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 17 849 гривен. В области стоимость значительно ниже, а это 9 017 гривен. Снимать однокомнатное жилье в Киеве стало дороже на 6%.

За месяц больше всего аренда повысилась в Черниговской области – на 57%. Также в тройку городов с самым существенным поднятием цен вошли Сумская (+23%) и Закарпатская (+21%) области.

Стоимость аренды в Украине по состоянию на март / Фото DIM.RIA

Цены за март упали только в шести регионах (не учитывая Луганскую и Донецкую области). Существенно средняя стоимость снизилась только в Херсонской области (-20%), очевидно, из-за частых российских обстрелов и близости к фронту.

Аренда жилья в Киеве по районам

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру будет в Деснянском районе – 9 223 гривны. В Святошинском и Днепровском районе стоимость в среднем составляет 15 330 гривен и 15 191 гривну соответственно.

Самая высокая средняя цена арендованного жилья зафиксирована в Печерском районе – 23 367 гривен за однокомнатную квартиру. Также очень высокие цены в Шевченковском районе. Во всех остальных средняя стоимость колеблется в пределах 15 – 18 тысяч гривен.