Двокімнатну квартиру в новобудові можна орендувати аж за 35 тисяч гривень на місяць без комунальних послуг. Вона розташована близько до залізничного вокзалу та автостанції, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з онлайн-платформи OLX.
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Квартира з новим ремонтом у Яремчому
Окрім двох спалень, у квартирі є ще кухня-вітальня та ванна кімната. Дизайн інтер'єру виконаний у мінімалістському стилі в нейтральних тонах. Площа помешкання становить 70 квадратних метрів, з яких кухня займає 30 квадратів.
Квартиру здають мебльованою, з посудомийною, пральною та сушильною машинками. Тип опалення – індивідуальне газове.
Стриманий і стильний інтер'єр / Фото OLX
"Новобудова розташована в центрі, на головній вулиці, яка є частиною туристичного напрямку в Карпатах. Саме ця автомобільна дорога сполучує Івано-Франківськ та гірськолижний курорт "Буковель". До ЖК облаштовано зручний заїзд з траси, комфортний пішохідний доступ та паркувальні місця", – вказано в оголошенні.
Скільки коштує найдорожча квартира у Львові
Найдорожча квартира у Львові розташована у Франківському районі. Її вартість становить аж 950 тисяч доларів, тобто близько 36 мільйонів гривень. Помешкання продають разом із великою терасою та трьома паркувальними місцями.
Квартира вміщує аж шість спалень, кухню-вітальню та дві ванних кімнати. Проте новому власнику чи власниці доведеться докупити багато меблів, адже деякі кімнати повністю пусті. Це "потягне" багато додаткових витрат.