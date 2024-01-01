Двокімнатну квартиру в новобудові можна орендувати аж за 35 тисяч гривень на місяць без комунальних послуг. Вона розташована близько до залізничного вокзалу та автостанції, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з онлайн-платформи OLX.

Зверніть увагу Як змінився ринок нерухомості України у 2023 році

Квартира з новим ремонтом у Яремчому

Окрім двох спалень, у квартирі є ще кухня-вітальня та ванна кімната. Дизайн інтер'єру виконаний у мінімалістському стилі в нейтральних тонах. Площа помешкання становить 70 квадратних метрів, з яких кухня займає 30 квадратів.

Квартиру здають мебльованою, з посудомийною, пральною та сушильною машинками. Тип опалення – індивідуальне газове.

Стриманий і стильний інтер'єр / Фото OLX

"Новобудова розташована в центрі, на головній вулиці, яка є частиною туристичного напрямку в Карпатах. Саме ця автомобільна дорога сполучує Івано-Франківськ та гірськолижний курорт "Буковель". До ЖК облаштовано зручний заїзд з траси, комфортний пішохідний доступ та паркувальні місця", – вказано в оголошенні.

Скільки коштує найдорожча квартира у Львові

Найдорожча квартира у Львові розташована у Франківському районі. Її вартість становить аж 950 тисяч доларів, тобто близько 36 мільйонів гривень. Помешкання продають разом із великою терасою та трьома паркувальними місцями.

Квартира вміщує аж шість спалень, кухню-вітальню та дві ванних кімнати. Проте новому власнику чи власниці доведеться докупити багато меблів, адже деякі кімнати повністю пусті. Це "потягне" багато додаткових витрат.