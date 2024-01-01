Двухкомнатную квартиру в новостройке можно арендовать только за 35 тысяч гривен в месяц без коммунальных услуг. Она расположена близко к железнодорожному вокзалу и автостанции, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с онлайн-платформы OLX.

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Кроме двух спален, в квартире есть кухня-гостиная и ванная комната. Дизайн интерьера выполнен в минималистском стиле в нейтральных тонах. Площадь квартиры составляет 70 квадратных метров, из которых кухня занимает 30 квадратов.

Квартиру сдают меблированной, посудомоечной, стиральной и сушильной машинками. Тип отопления – индивидуальное газовое.

Сдержанный и стильный интерьер / Фото OLX.

"Новостройка расположена в центре, на главной улице, которая является частью туристического направления в Карпатах. Именно эта автомобильная дорога соединяет Ивано-Франковск и горнолыжный курорт "Буковель". К ЖК обустроен удобный заезд с трассы, комфортный пешеходный доступ и парковочные места", – указано в объявлении.

Сколько стоит самая дорогая квартира во Львове.

Самая дорогая квартира во Львове находится во Франковском районе. Ее стоимость составляет 950 тысяч долларов, то есть около 36 миллионов гривен. Дом продается вместе с большой террасой и тремя парковочными местами.

Квартира вмещает шесть спален, кухню-гостиную и две ванные комнаты. Однако новому владельцу или владелице придется докупить много мебели, ведь некоторые комнаты полностью пусты. Это "потянет" много дополнительных затрат.