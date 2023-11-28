Скільки українці витрачають на оренду житла в обласних центрах: результати дослідження

Аналітики двох українських компаній дослідили, який відсоток від середньої зарплати жителі обласних центрів витрачають на оренду житла. Дізнайтеся, у яких містах орендна плата "з'їдає" гроші українців.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA та сайт пошуку роботи Work.ua проаналізували фінансові можливості українців відповідно до тенденції зростання вартості житла на вторинному ринку. Джерелом слугували дані про середню заробітну плату в Україні та середню вартість оренди однокімнатної квартири без урахування сегмента преміумжитла у жовтні 2023 року, повідомляє 24 Канал.

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Оренда житла в обласних центрах відносно зарплати

Найбільшу середню заробітну плату зафіксували в Києві – це 20 000 гривень. У столиці оренда однокімнатної квартири з урахуванням всіх фільтрів також найвища – 15 517 гривень. У такий спосіб частка витрат на оренду складає 78%.

Найбільший відсоток від зарплати доводиться віддавати жителям Львова – це 80%. А найменший відсоток від заробітної плати за проживання в орендованій квартирі сплачують жителі Херсона, Харкова та Миколаєва – 21%, 34% і 35% відповідно. У межах 42 – 45% середнього прибутку складає ціна за житло у Тернополі, Запоріжжі, Одесі, Кропивницькому та Чернігові. До прикладу, середня заробітна плата у Тернополі становить 16 000 гривень, а середня ціна однокімнатної квартири – 6 643 гривень.

Співвідношення зарплати до оплати за оренду однокімнатного житла / Фото DIM.RIA

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За даними дослідження, середня заробітна плата в Україні становить 18 000 гривень. Якщо не брати до уваги прифронтові області та тимчасово окуповані території, то найменша загальна сума за оренду квартири в гривнях зафіксована в Сумській області – 6 292 гривень.