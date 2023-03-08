Деякі будинки настільки унікальні за своєю архітектурою та розташуванням, що їх навряд чи зможуть колись повторити. Замок у Бербанку саме такий. Його вперше представили на ринку за ціною 4 995 000 доларів США.

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Замок у Бербанку

З цього дому легко відкриваються найдивовижніші безперешкодні краєвиди в долині,

– каже агент з продажу Скотт Розенталь.

Краєвид на долину / Фото Realtor

Особняк площею майже 500 метрів квадратних розташований приблизно за 19 кілометрів від центру Лос-Анджелеса. Він вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати.

Головний люкс має склепінчасту стелю, гардеробну, ванну кімнату з паровим душем і глибокою ванною, а також приватний балкон.

Також особняк вміщує їдальню, відкриту кухню, сімейну кімнату, бібліотеку, басейн та ліфт.

Які кімнати є в середині будинку / Фото Realtor