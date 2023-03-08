Деякі будинки настільки унікальні за своєю архітектурою та розташуванням, що їх навряд чи зможуть колись повторити. Замок у Бербанку саме такий. Його вперше представили на ринку за ціною 4 995 000 доларів США.
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Замок у Бербанку
З цього дому легко відкриваються найдивовижніші безперешкодні краєвиди в долині,
– каже агент з продажу Скотт Розенталь.
Краєвид на долину / Фото Realtor
Особняк площею майже 500 метрів квадратних розташований приблизно за 19 кілометрів від центру Лос-Анджелеса. Він вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати.
Також особняк вміщує їдальню, відкриту кухню, сімейну кімнату, бібліотеку, басейн та ліфт.
Які кімнати є в середині будинку / Фото Realtor