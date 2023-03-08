Некоторые дома настолько уникальны по своей архитектуре и расположению, что их вряд ли смогут когда-нибудь повторить. Замок в Бербанке именно таков. Его впервые представили на рынке по цене 4,995 миллиона долларов США.

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Замок в Бербанке

Из этого дома легко открываются самые удивительные беспрепятственные виды в долине,

– говорит агент по продажам Скотт Розенталь.

Пейзаж на долину / Фото Realtor

Особняк площадью почти 500 квадратных метров расположен примерно в 19 километрах от центра Лос-Анджелеса. Он вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты.

Главный люкс имеет сводчатый потолок, гардеробную, ванную комнату с паровым душем и глубокой ванной, а также частный балкон.

Также особняк включает столовую, открытую кухню, семейную комнату, библиотеку, бассейн и лифт.

Какие комнаты есть внутри дома / Фото Realtor