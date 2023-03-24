Розкішний особняк хочуть продати за 45 мільйонів доларів. Його спроєктувала архітектурна фірма Walker & Gillette у 1922 році. Компанія відома своїми роботами в приватних резиденціях, які зараз займають французьке та італійське консульства.

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Зазирнімо всередину

Шестиповерховий особняк вміщує аж десять спалень та чотирнадцять ванних кімнат. Загальна площа нерухомості – понад 2 100 квадратних метрів.

За свою 101-річну історію знаменитий особняк епохи Тюдорів мав лише двох власників. У 2009 році будівлю перетворили на сучасні офіси. Попри це, будинок зберіг багато первісного шарму.

Будинок осучаснили, але багато кімнат залишили в стародавньому стилі / Фото Realtor

В оголошенні зазначають, що особняк доглянутий та оновлений до сучасних систем. Центральне кондиціонування та гідравлічний ліфт є доказом цього.

Деякі з приміщень будівлі залишилися повністю недоторканими, серед них – чудова бібліотека, обшиту дубовими панелями. У будинку є великі балкони, на даху – облаштована тераса.