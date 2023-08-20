Один із найкращих у штаті: цей кам'яний особняк наче переносить в інше століття

Якби стіни цього величного дому могли говорити, вони багато розповіли б. Адже історія витонченого будинку сягає початку 1800-х років.

Треба лише мить, щоб зрозуміти, що це один із найкращих будинків у австралійському штаті Тасманія. Він не лише має захопливий вигляд, а й незвичайне минуле.

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Не просто будинок, а розкішна садиба

Оригінальний будинок Anstey Barton збудував один англієць ще в 1824 році. Він був розташований приблизно 115 кілометрів від місця, де є сьогодні.

Нинішні власники кажуть, що до 1979 року грандіозна садиба дуже занепала, і її покинули. Вони наважилися придбати занедбану нерухомість та розібрати те, що залишилось від будинку.

Блоки з пісковику перевезли на нове місце в Кеттеринг. Також власники закупили близько 30 тонн кедра та інших матеріалів. Будівництво тривало понад два роки.

Розташування виявилося дуже вдалим, зовсім близько до річки Дервент, тож краєвиди там просто неймовірні.

Історичний будинок є свідченням колоніальної архітектури в поєднанні з технологіями 21-го століття. Його здавали в оренду "вимогливим мандрівникам", серед яких сенатори, судді, адвокати та інші.

Перше, що бачать гості, коли заходять в будинок, це величезне фоє, яке веде до офіційної вітальні. Ліворуч – більярдна на всю ширину будівлі з французькими дверима, а за нею є веранда. Праворуч від вітальні розміщена їдальня.

Розкішний інтер'єр здебільшого в темних відтінках / Фото Supplied

Простора сімейна кухня виходить у внутрішній дворик і сад, а з головної спальні відкривається краєвид на протоку. У спальні є гардеробна та ванна кімната з подвійним душем.

Ще дві просторі спальні з двоспальними ліжками, сімейна ванна кімната та пральня завершують це крило та примикають до гаража.

На нижньому поверсі є ще три великі двомісні спальні, кожна з ванною кімнатою та гардеробною, а також кабінет, підвал і комора. Вартість нерухомості не називають. Агенти з нерухомості зазначили, що її продадуть через "виявлення зацікавленості".