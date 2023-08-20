Надо лишь мгновение, чтобы понять, что это один из лучших домов в австралийском штате Тасмания. Он не только имеет увлекательный вид, но и необычное прошлое.

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Не просто дом, а роскошная усадьба

Оригинальное здание Anstey Barton построил один англичанин еще в 1824 году. Он расположен примерно 115 километров от места, где есть сегодня.

Нынешние владельцы говорят, что к 1979 году грандиозная усадьба очень пришла в упадок, и ее покинули. Они решились приобрести запущенную недвижимость и разобрать то, что осталось от дома.

Блоки из песчаника перевезли на новое место в Кеттеринге. Также владельцы закупили около 30 тонн кедра и других материалов. Строительство длилось более двух лет.

Расположение оказалось очень удачным, совсем близко к реке Дервент, так что пейзажи там просто невероятны.

Историческое здание является свидетельством колониальной архитектуры в сочетании с технологиями 21 века. Его сдавали в аренду "требовательным путешественникам", среди которых сенаторы, судьи, адвокаты и другие.

Первое, что видят гости, когда заходят в дом, это огромное фойе, ведущее в официальную гостиную. Слева – бильярдная во всю ширину здания с французской дверью, а за ней есть веранда. Справа от гостиной расположена столовая.

Роскошный интерьер в большинстве темных оттенках / Фото Supplied

Просторная семейная кухня выходит во внутренний дворик и сад, а из главной спальни открывается вид на пролив. В спальне есть гардеробная и ванная комната с двойным душем.

Еще две просторные спальни с двуспальными кроватями, семейная ванная комната и прачечная завершают это крыло и примыкают к гаражу.

На нижнем этаже есть еще три большие двухместные спальни, каждая с ванной и гардеробной, а также кабинет, подвал и кладовая. Цена недвижимости не называют. Агенты по недвижимости отметили, что ее продадут из-за "проявления заинтересованности".