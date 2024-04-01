Місце, де Г'ю Гефнер влаштовував найкращі вечірки в Лос-Анджелесі, очевидно, покращують, щоб повернути йому колишню славу. Процес будівництва нелегкий, бо триває вже 4 роки, і це ще не кінець.

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Реконструкція обійшлася в мільйони доларів

Архітектору доручили переробити будинок, вклавшись у 10 мільйонів доларів. Ідея будівництва полягає в тому, щоб реконструювати наявний особняк, зберігши деякі елементи оригіналу, але водночас розширивши його і надавши йому нового вигляду.

Кухню, сімейну кімнату й ванні кімнати також перероблять. У дозвільних документах зазначено, що в особняк проникатиме більше природного світла завдяки новим світловим люкам.

Реконструкція будинку Playboy триває / Фото GoffPhotos.com

На фото видно хід ремонтних робіт, і велика частина здається незавершеною. Проте знімки дають уявлення про те, яким розкішним буде оновлений будинок Playboy.

У документах, поданих до Департаменту міського планування Лос-Анджелеса, будівлю описують як "підземну прибудову до наявного триповерхового житла на одну сім'ю".

Після смерті засновника журналу Г'ю Гефнера власником особняка Playboy став підприємець Дарен Метропулос. Він живе по сусідству з маєтком і планує об'єднати свої дві ділянки.