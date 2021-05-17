Цікаві ідеї для острова, які можна втілити на своїй кухні

Острів все частіше стає невід'ємним елементом кухні. Зазвичай це рішення використовується у просторих приміщеннях.

Острів виглядає стильно, але при цьому грає й функціональну роль. Про найкращі ідеї для острова розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Кухонний острів вимагає простору, тому він прекрасно впишеться у великі кухні й у просторі кухні-вітальні. А щоб він був ще й функціональним – розглянемо, які ідеї можна в ньому втілити,

– зазначила Петайкіна.

Кращі ідеї для острова

Місце зберігання

Острів може збільшити кількість місць для зберігання. Його можна зробити як відкритим, так і закритим.

Обідня зона

Кухонний острів може стати повноцінною обідньою зоною на кухні, замінивши звичний стіл.

острів вищий, ніж стіл, тому знадобляться барні стільці. У довгих приміщеннях можна поєднати острів зі стільницею.

Острів може використовуватися як обідній стіл / Фото pinterest

Кухонний куточок

Частина острова також може використовуватися як диван. Існує безліч варіацій – все залежить від ваших побажань та вимог.

Вбудована техніка

В кухонний острів можна вбудувати різну техніку – від морозильної камери до холодильника. Також там можна облаштувати винну шафу.

В острів можна вбудувати техніку / Фото pinterest

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Зонування

Острів дозволяє відокремити кухню від вітальні й стати тим елементом, який зонує приміщення.

Робочий трикутник

Всі ми знаємо робочий трикутник – раковина/холодильник/плита. Правильна їх розстановка дозволяє економити час і сили під час готування. Так, на острові можна встановити плиту чи раковину, створивши вершину трикутника,

– розповіла Анна Петайкіна.

Робоча зона

Острів може використовуватися як додаткова робоча зона.