Остров выглядит стильно, но при этом играет и функциональную роль. О самых лучших идеях для острова рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Кухонный остров требует пространства и поэтому он прекрасно впишется в большие кухни и в просторные кухни-гостиные. А чтобы он был еще и функциональным – рассмотрим, какие идеи можно в нем воплотить,
– отметила Петайкина.
Лучшие идеи для острова
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Место хранения
Остров может увеличить количество мест для хранения. Его можно сделать как открытым, так и закрытым.
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Обеденная зона
Кухонный остров может стать полноценной обеденной зоной в кухне, заменив привычный стол.
Остров может использоваться как обеденный стол / Фото pinterest
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Кухонный уголок
Часть острова также может использоваться как диван. Существует множество вариаций – все зависит от ваших пожеланий и требований.
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Встраиваемая техника
В кухонный остров можно встроить различную технику – от морозильной камеры до холодильника. Также там можно обустроить винный шкаф.
В остров можно встроить технику / Фото pinterest
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Зонирование
Остров позволяет отделить кухню от гостиной и стать тем элементом, который зонирует помещение.
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Рабочий треугольник
Все мы знаем рабочий треугольник – раковина/холодильник/плита. Правильная их расстановка позволяет экономить время и силы во время готовки. Так, на острове можно установить плиту или раковину, создав вершину треугольника,
– рассказала Анна Петайкина.
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Рабочая зона
Остров может использоваться как дополнительная рабочая зона.