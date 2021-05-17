Остров выглядит стильно, но при этом играет и функциональную роль. О самых лучших идеях для острова рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Кухонный остров требует пространства и поэтому он прекрасно впишется в большие кухни и в просторные кухни-гостиные. А чтобы он был еще и функциональным – рассмотрим, какие идеи можно в нем воплотить,

– отметила Петайкина.

Лучшие идеи для острова

Место хранения

Остров может увеличить количество мест для хранения. Его можно сделать как открытым, так и закрытым.

Обеденная зона

Кухонный остров может стать полноценной обеденной зоной в кухне, заменив привычный стол.

Важно: остров выше, чем стол, поэтому понадобятся барные стулья. В длинных помещениях можно совместить остров со столешницей.

Остров может использоваться как обеденный стол / Фото pinterest

Кухонный уголок

Часть острова также может использоваться как диван. Существует множество вариаций – все зависит от ваших пожеланий и требований.

Встраиваемая техника

В кухонный остров можно встроить различную технику – от морозильной камеры до холодильника. Также там можно обустроить винный шкаф.

В остров можно встроить технику / Фото pinterest

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Зонирование

Остров позволяет отделить кухню от гостиной и стать тем элементом, который зонирует помещение.

Рабочий треугольник

Все мы знаем рабочий треугольник – раковина/холодильник/плита. Правильная их расстановка позволяет экономить время и силы во время готовки. Так, на острове можно установить плиту или раковину, создав вершину треугольника,

– рассказала Анна Петайкина.

Рабочая зона

Остров может использоваться как дополнительная рабочая зона.