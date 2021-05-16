Для цього важливо підібрати правильні предмети, які й стануть тією родзинкою. Як це зробити – читайте нижче.

Читайте Світла підлога в інтер'єрі квартири чи будинку: всі за й проти

Лофт

Цей стиль не такий простий, як здається. Для того щоб він був не нудним, зверніть увагу на меблі: великий шкіряний диван, грубий письмовий чи журнальний столик, чорні стелажі з металу – те, що дозволить підкреслити інтер'єр. Також не забувайте про побутові дрібниці. Вони мають бути виконані з бетону, дерева, скла й металу.

Лофт притаманні грубі елементи / Фото pinterest

Скандинавський стиль

Нейтральна база, підлога з дерева, білі, кремові чи бежеві однотонні стіни є особливостями скандинавського стилю. Для того щоб підкреслити його, додайте дерев'яні столи, стільці та шафи. Водночас м'які меблі можуть бути однотонними у світлих чи глибоких темних тонах. Використовуйте чорний і білий кольори, а також додайте до них світле дерево. Підкреслити інтер'єр допоможуть різні пледи, посуд, вази, світильники та постери у тій же гамі, що й кімната.

Правильно підібрані елементи прикрасять скандинавське приміщення / Фото pinterest

Корисно Барна стійка: чи потрібна вона на кухні у квартирі

Класика

Стиль, який ніколи не виходить з моди. Підкресліть його красивим кріслом на ніжках і розкішним узголів'ям на ліжку. Декорувати приміщення можна свічками на металевих підставках, вазами, картинами й дзеркалами. Не забудьте про штори, люстри та килими.

Класичний – стиль, який завжди в моді / Фото pinterest

Мінімалізм

Багато хто вважає, що меблі та оздоблення – це вже мінімалізм. Однак для повноти картини, слід все ж використовувати дрібниці. Це можуть бути чорні ручки на білих дверях чи красива чорна ваза з сухоцвітом. Стильне дзеркало чи картина також стане прикрасою житла. Пам'ятайте, що саме деталі задають атмосферу в приміщенні.

У стилі мінімалізм деталі так само важливі, як і в інших напрямках / Фото pinterest