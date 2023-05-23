Справжня мрія: в Австралії продають острів разом з розкішним будинком

В Австралії продають острів Рем Айленд з житлом мрії. Серед переваг життя на острові – повна усамітненість, казкові краєвиди та неймовірний відпочинок.

Приватний острів має площу 26,7 гектара, а розкішний дім, який збудували на замовлення, вміщує три спальні. Усе це коштує понад 7 мільйонів доларів.

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Власний острів з будинком

Острів Рем розташований на східному узбережжі Тасманії, між Орфордом і Свонсі. Його природа вражає, звідти відкриваються такі краєвиди, які важко описати словами.

Будинок на острові збудував власник, який працює у будівельній галузі. Головний поверх будинку вміщує вітальню з їдальнею. Поруч є офіс та медіакімната. Інша сімейна кімната займає весь другий поверх.

Житло на Рем Айленді / Фото Realestate

Рясне сонячне світло освітлює кожен сантиметр дому завдяки великим панорамним вікнам. Для повної зручності та невимушеного відпочинку в будинку є дві кухні.

Усередині основної житлової зони вишуканий кулінарний простір має великі кам'яні стільниці, техніку преміумкласу та комору. Друга кухня розташована на нижньому поверсі, де є великий склад для їжі та прохолодна кімната.

Є три великі спальні, і з кожної відкривається приголомшливий вид. Дві спальні містять вбудовані шафи, а в головній спальні класу люкс є гардеробна та стильна ванна кімната.

Розкішний будинок з трьома спальнями та терасою / Фото Realestate

На закритій дерев'яній терасі є бар для барбекю. Поруч також облаштувати гараж.

Острів має безмежний потенціал для сімейного відпочинку, постійного проживання або інвестиційної можливості. До місцевих магазинів можна дістатися за 20 хвилин їзди, до аеропорту – 1 година 15 хвилин.