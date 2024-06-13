Востаннє острів продавали у 2018 році за 21,5 мільйона доларів. Тепер його вартість становить захмарних 35 мільйонів доларів. Це наразі одне з найдорожчих оголошень цього тижня у США.

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Приватний острів в атлантичній протоці

Острів площею 7,6 акра продають разом із оновленою резиденцією. Площа будинку становить понад 800 квадратних метрів. Всередині є 10 спалень та 6 ванних кімнат. Ближче до берега також розташований гостьовий будинок з чотирма спальнями та відкритий басейн з відпочинковою зоною.

Острів колись був домом для капітана Джона Джея Фелпса – відомого фінансиста та шанованого яхтсмена,

– розповіла агентка з продажу.

Основний будинок 1902 року побудували у традиційному стилі Тюдорів. Він має красивий ліпнино-цегляний фасад і критий ґанок, що обертається навколо. Кухню в будинку завершили цього року. "Вона має величезний острів зі стільницями з мармуру та першокласну техніку", – зазначила агентка.

Затишок і спокій відчувається в кожному куточку / Фото GMLS

Майже всі ванні кімнати переоблаштували, включно з основною ванною кімнатою, де є великий душ і сауна. Тобто новий власник чи власниця отримають все найновіше.

На "Острові Роджерс" є не лише басейн і спа, а також місце для відпочинку з альтанкою, тенісним кортом, майданчиком для гольфу та кілька чудових садів. До центру міста добиратися лише 15 хвилин човном і авто. І це лише за дві години їзди до Мангеттена.