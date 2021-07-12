Тепер власник підняв ціну до 25,9 мільйона доларів (706 мільйонів гривень). З чим це пов'язано – читайте далі.

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Що відомо про острів

Острів Караджа розташований у затоці Гекова у південно-західній провінції Мугла в Туреччині. Його власником є бізнесмен з Туреччини, який проживає в США. Підприємець купив острів у 1980 році, щоб побудувати на ньому готель. Однак через 3 роки острів оголосили заповідною зоною, тому перетворити його на курорт стало неможливо.

На острові Караджа є три будинки, які потребують ремонту. Також можливе будівництво причалу та закладу для туристів.

Власник вирішив підвищити ціну на острів / Фото hurriyetdailynews

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Чому острів раптово подорожчав

Чоловік протягом 40 років сплачував податки, проте у 2019 році все ж виставив острів на продаж. Стартова ціна становила 24,2 мільйона доларів. У лютому 2021 року він знизив ціну до 20,1 мільйона доларів, оскільки потенційних покупців не було. У червні троє арабських бізнесменів зацікавилися островом і власник підняв ціну до 25,9 мільйона доларів.

Троє арабських бізнесменів зацікавилися турецьким островом / Фото Pixabay