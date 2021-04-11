Освітлення у квартирі: ключові моменти, без яких не обійтися

Всім відомо, що освітлення здатне до невпізнання змінити інтер'єр приміщення. Тому цей момент вимагає ретельного опрацювання до початку ремонту.

Ідеальний варіант для квартири – різні сценарії освітлення. Які ще нюанси потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Розташування джерел світла є одним з основних засобів для організації затишного і комфортного психологічного середовища. За допомогою нього можна створити відповідний фон для життя – для роботи, відпочинку, готування і спорту,

– зазначила Пашковська.

Що потрібно передбачити

За словами дизайнерки інтер'єру, важливо, щоб світильники були не тільки стильними, але і функціональними. Ці нюанси потрібно обговорювати при розробці плану дизайн-проєкту , щоб потім не шкодувати.

, щоб потім не шкодувати. У кухні та кабінеті Анна Пашковська рекомендує використовувати лампи холодного світла. Вона пояснила, що вони концентрації уваги.

У вітальні та спальні, навпаки, – більше приглушеного, теплого світла, щоб створити спокійну, розслаблюючу атмосферу,

– додала вона.

Освітлення може до невпізнанності змінити житло​ / Фото Pixabay

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За допомогою правильного світла можна зробити потрібні акценти та візуально змінити пропорції приміщення.

та візуально Грамотне освітлення дозволяє розділити простір на зони.

Технічне світло застосовується для підсвічування великого простору. Декоративне – для акцентного виділення конкретної композиції або місця,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.

Використовуйте різні сценарії освітлення / Фото Pixabay