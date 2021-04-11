Освітлення у квартирі: ключові моменти, без яких не обійтися

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Всім відомо, що освітлення здатне до невпізнання змінити інтер'єр приміщення. Тому цей момент вимагає ретельного опрацювання до початку ремонту.
Ідеальний варіант для квартири – різні сценарії освітлення. Які ще нюанси потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Розташування джерел світла є одним з основних засобів для організації затишного і комфортного психологічного середовища. За допомогою нього можна створити відповідний фон для життя – для роботи, відпочинку, готування і спорту,
– зазначила Пашковська.
У вітальні та спальні, навпаки, – більше приглушеного, теплого світла, щоб створити спокійну, розслаблюючу атмосферу,
– додала вона.
Освітлення може до невпізнанності змінити житло / Фото Pixabay
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Технічне світло застосовується для підсвічування великого простору. Декоративне – для акцентного виділення конкретної композиції або місця,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.
Використовуйте різні сценарії освітлення / Фото Pixabay