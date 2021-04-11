Всем известно, освещение способно до неузнаваемости изменить интерьер помещения. Поэтому этот момент требует тщательной проработки до начала ремонта.

Идеальный вариант для квартиры – разные сценарии освещения. Какие еще нюансы нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Интересно Обустройство прихожей: дизайнер интерьера раскрыла 5 секретов

Расположение источников света является одним из основных средств для организации уютной и комфортной психологической среды. С помощью него можно создать подходящий фон для жизни – для работы, отдыха, готовки и спорта,

– отметила Пашковская.

Что нужно предусмотреть

По словам дизайнера интерьера, важно, чтобы светильники были не только стильными, но и функциональными. Эти нюансы нужно обсуждать при разработке плана дизайн-проекта , чтобы потом не сожалеть.

, чтобы потом не сожалеть. В кухне и кабинете Анна Пашковская рекомендует использовать лампы холодного света. Она пояснила, что они концентрации внимания.

В гостиной и спальне, напротив, — больше приглушенного, теплого света, чтобы создать спокойную, расслабляющую атмосферу,

– добавила она.

Освещение может до неузнаваемости изменить жилье / Фото Pixabay

Читайте Крутые фишки для маленькой ванной: что и как применить дома

С помощью правильного света можно сделать нужные акценты и визуально изменить пропорции помещения.

и визуально Грамотное освещение позволяет разделить пространство на зоны.

Технический свет применяется для подсветки большого пространства. Декоративный – для акцентного выделения конкретной композиции или места,

– резюмировала дизайнер интерьер.

Используйте разные сценарии освещения / Фото Pixabay