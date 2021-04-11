Освещение в квартире: ключевые моменты, без которых не обойтись
Всем известно, освещение способно до неузнаваемости изменить интерьер помещения. Поэтому этот момент требует тщательной проработки до начала ремонта.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Идеальный вариант для квартиры – разные сценарии освещения. Какие еще нюансы нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Расположение источников света является одним из основных средств для организации уютной и комфортной психологической среды. С помощью него можно создать подходящий фон для жизни – для работы, отдыха, готовки и спорта,
– отметила Пашковская.
Что нужно предусмотреть
- По словам дизайнера интерьера, важно, чтобы светильники были не только стильными, но и функциональными. Эти нюансы нужно обсуждать при разработке плана дизайн-проекта, чтобы потом не сожалеть.
- В кухне и кабинете Анна Пашковская рекомендует использовать лампы холодного света. Она пояснила, что они концентрации внимания.
В гостиной и спальне, напротив, — больше приглушенного, теплого света, чтобы создать спокойную, расслабляющую атмосферу,
– добавила она.
Освещение может до неузнаваемости изменить жилье / Фото Pixabay
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- С помощью правильного света можно сделать нужные акценты и визуально изменить пропорции помещения.
- Грамотное освещение позволяет разделить пространство на зоны.
Технический свет применяется для подсветки большого пространства. Декоративный – для акцентного выделения конкретной композиции или места,
– резюмировала дизайнер интерьер.
Используйте разные сценарии освещения / Фото Pixabay
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