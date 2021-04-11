Маленькі ванні кімнати часто зустрічаються у будинках старого житлового фонду. Подібні приміщення не є вироком, якщо правильно їх облаштувати.

У ванній кімнаті необхідно продумати масу нюансів, які спростять життя. Як зробити приміщення комфортним, затишним і функціональним, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Кожна людина у своїй ванній хоче створити затишний простір, спа-салон, пральню і при цьому ще й розмістити в ній все необхідне. Дивлячись на просторі ванні кімнати, не виникає питання, як це організувати, а що робити з маленькими? Маленька ванна – це не вирок!

– зазначила Петайкіна.

Фішки для невеликої ванної

Колір

Кращий друг усіх маленьких просторів – світлий відтінок. Плитку краще вибирати невеликих розмірів. Холодні відтінки дозволять освіжити приміщення і візуально зроблять його більш просторим. Монохром – розширює приміщення, а колір у такому випадку можна розбавити кольоровими акцентами (аксесуари, штори, текстиль, рослини).

Навіть маленька ванна може бути затишною / Фото pinterest

Душ vs ванна

За словами дизайнерки інтер'єру, в цьому випадку правильної відповіді немає – хтось не може жити без ванни, хтось вважає за краще душ. Однак другий варіант, звичайно ж, більш компактний.

Стильний душ стане прикрасою ванної / Фото pinterest

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Відображення

Для того щоб ванна кімната виглядала просторішою, використовуйте глянець, дзеркало, скло. Виберіть велике дзеркало, скляні дверцята і глянсову плитку.

Організація простору

У ванній кімнаті важливо продумати системи зберігання. Краще, якщо вони будуть прихованими (місце за дзеркалом, під ванною, ящики та ін.).

Освітлення

Для маленької ванної підійде яскраве рівномірне світло. Також можна підібрати дзеркало з підсвічуванням.

Освітлення відіграє важливу роль у ванній – продумайте його заздалегідь / Фото pinterest

Сантехніка

Вибирайте компактні моделі: унітаз, невелику раковину і ванну.