Ви тільки погляньте: в Австралії продають розкішну нерухомість з пейзажним басейнои

Цей будинок у Голд-Кості справді чарівний, та найбільше увагу привертає саме басейн. Він зроблений таким чином, що наче "омиває" розкішне житло.

Величезний пейзажний басейн займає центральне місце нерухомості в Голд-Кості. Він проходить біля набережної каналу та вздовж задньої та бічної стіни будинку.

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Будинок оточений величезним басейном та каналом

"Це один із найкращих будинків у цьому районі. Людям, які приїжджають повз, він дуже подобається. Нерухомість має все і навіть більше, чого може побажати сім'я", – каже агент з нерухомості Ісаак Кім.

Чудовий за розміром і виглядом басейн, прилегла розважальна зона з вбудованим баром створюють атмосферу відпочинку протягом усього року. Тут неймовірні мальовничі краєвиди на канал, що протікає зовсім поруч, і природний заповідник.

У будинку є кілька житлових зон, враховуючи офіційні та неофіційні лаунжі, кімнату відпочинку та домашній кінотеатр.

Справжня перлина в Голд-Кості / Фото Realestate

Головна спальня на другому поверсі вміщує розкішну ванну кімнату, гардеробну та приватний балкон. На три інші спальні розрахована одна ванна кімната. На першому поверсі облаштовані гостьові приміщення зі спальнею та вітальнею.

Нові власники матимуть доступ також до тенісних кортів, басейну, спа-центру, тренажерного залу та конференц-залів.