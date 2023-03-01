Тестувальниками можуть стати замовники будівництва, які планують отримати дозвіл на початок будівельних робіт або внести зміни у вже зареєстрований дозвіл (об’єкти СС2 та СС3). Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Дозвіл на будівництво через Дію

Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати дозвіл на будівництво за новою процедурою, яка допоможе уникнути помилок, зекономить час та нерви,

– пише Федоров.

Тепер під час заповнення заявки відбуватиметься автоматична перевірка відомостей у Єдиній державній електронній системі. Якщо заявники допустять помилок, їм надійде сповіщення. Повідомлення вони отримають ще до того, як відправлять документи на розгляд в органи будівельного контролю. Кількість відмов стане меншою.

Зверніть увагу! Раніше майже 50% заявок за цією послугою отримували відмови. Це відбувалося часто через технічні помилки, яких не помітили заявники.

Також полегшать процес подачі документів. Більше не потрібно буде завантажувати скан-копії десятків документів, якщо проєктну документацію вже створено в Е-системі будівництва. Достатньо буде знати її номер. Тоді всі відомості підвантажаться автоматично.

Зареєструватися на бета-тест можна тут.