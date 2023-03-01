Тестировщиками могут стать заказчики строительства, которые планируют получить разрешение на начало строительных работ или внести изменения в уже зарегистрированное разрешение (объекты СС2 и СС3). Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Разрешение на строительство через Дию

Вскоре на портале "Дия" можно будет получить разрешение на строительство по новой процедуре, которая поможет избежать ошибок, сэкономит время и нервы.

– пишет Федоров.

Теперь при заполнении заявки будет происходить автоматическая проверка сведений в Единой государственной электронной системе. Если заявители допустят ошибки, им поступит уведомление. Сообщения они получат еще до того, как отправят документы на рассмотрение в органы строительного контроля. Количество отказов станет меньше.

Обратите внимание! Ранее почти 50% заявок по этой услуге получали отказы. Это часто происходило из-за технических ошибок, которые не заметили заявители.

Также облегчат процесс подачи документов. Больше не нужно будет загружать скан-копии десятков документов, если проектная документация уже создана в Е-системе строительства. Достаточно будет знать его номер. Тогда все сведения подгрузятся автоматически.

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