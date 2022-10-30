Оздоблення, що відходить у минуле: 4 головні антитренди

Тренди в інтер'єрі стрімко змінюються. Те, що здавалося актуальним ще минулого року, зараз входить у категорію рішень, які не варто використовувати при оздобленні приміщень.

Серед таких антитрендів опинилася цегла, мозаїка та декоративна штукатурка. В яких стилях вони досі актуальні, а коли від їх використання варто відмовитися, розповідає 24 канал.

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Декоративна штукатурка

Декоративна штукатурка досі може мати актуальний вигляд у лофті чи автентичних стилях – середземноморському або кантрі. Проте для сучасних мінімалістичних інтер'єрів краще використати однотонну фарбу.

Чому не варто використовувати декоративну штукатурку в інтер'єрі / Фото centsationalstyle

Це рішення має цілий ряд недоліків. По-перше, це покриття буде чужорідним у світлих та просторих приміщеннях, а вузькі кімнати здаватимуться із такими стінами ще меншими. По-друге, експерти наголошують, що декоративна штукатурка складна у ремонті, а видалення вимагає чималих сил. І, по-третє, незалежно оберете ви гладке чи рельєфне покриття, воно візуально буде дешевити оселю.

Декоративна цегла

Декоративна цегла на стінах давно пішла у минуле. Проте власники квартир досі використовують цей прийом в інтер'єрі. На їхню думку, таким чином вони додадуть приміщенню затишку.



Цегла не робить приміщення затишнішим / Фото Pexels

Проте це зовсім не так, адже камінь навпаки робить приміщення "холоднішим" та приземленішим. Тож навіть біла цегла, яка міцно закріпилася в трендах минулих років, повільно доживає свого віку.

Камінь-вапняк в інтер'єрі



Камінь-вапняк – це відголосок минулого / Фото Houzz

Такий варіант оформлення квартири – своєрідний привіт із 2000-х років, коли вапняком обробляли стіни, дверні отвори та арки. Сьогодні краще замінити його на шматки каменю скельного типу. Що важливо – без швів. Проте навіть такий декор варто використовувати грамотно, найкраще – у просторих приміщеннях, які будуть оформлюватися екостилі.

Мозаїка

Плитка-мозаїка, через свою непрактичність, – ще один тренд, який поволі зникає із модних каталогів. Для оформлення інтер'єрів дизайнери радять обирати великоформатну плитку, або ж – елементи складної геометричної форми.



Мозаїка виявилася непрактичним рішенням / Фото Pexels

Врахуйте, що мозаїка може використовуватися у середземноморському стилі. Проте в цьому разі не можна купувати штучні матеріали, оскільки тут важлива натуральність.