Більшість із них знадобляться, якщо ви хочете без проблем вписати меблі у та техніку у приміщення. Крім того, ці додатки будуть корисними при перестановці в будинку або квартирі.

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Google SketchUp



Інтерфейс програми / Фото i2.wp

Google SketchUP має безкоштовну та платну версію. Переваги – простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та можливість 3D-моделювання власних об’єктів. Є поради, підказки та уроки. Бібліотеку компонентів (меблі, матеріали) можна поповнювати.

Roomtodo

Програма працює у браузері / Фото roomtodo

Безкоштовна програма, яка працює у браузері, дозволяє самостійно створити 2D креслення приміщень будь-якого планування. Також програма дозволяє додавати вікна та двері, обирати оздоблювальні матеріали та розставляти меблі і предмети декору. Як пишуть самі розробники, інтуїтивний інтерфейс та потужні інструменти допоможуть швидко і ефективно візуалізувати проєкт вашого майбутнього інтер’єру.

Важливо й те, що проєкт можна зберегти а ділитися ним із іншими.

VisiCon



Програма підходить для проєктування житлових та технічних приміщень / Фото klump

Проста програма для проєктування кухонь та ванних кімнат. Є можливість завантажувати додаткові текстури, зокрема створені самостійно у графічних програмах. За допомогою програми можна грати зі світловою гамою та текстурою, підшукуючи найкращий варіант для себе.

Planoplan

3D-планувальник для створення інтер'єрів / Фото planoplan

Онлайн-сервіс дозволяє створювати візуалізації, якими можна "прогулюватися". У каталозі сервісу кілька тисяч найменувань меблів, будівельних елементів та матеріалів.

Planner 5D

Інструмент для планування приміщень / Фото planner5d

Додаток працює із зображенням через браузер комп’ютера або мобільного пристрою. Простий та зручний інструмент для планування приміщень та дизайну інтер'єру дозволяє створювати дизайн ванної, кухні, офісу, спальні, вітальні та навіть саду. Також програма має функціонал автоматичного розміщення меблів та можливості доповненої реальності.