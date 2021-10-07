Подружжя та їхній мобільний дім "Lorry Lodge" зараз зупинилися у полі поблизу містечка Ріпон. Пара стверджує, що тут є усе необхідне для комфортного життя.

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Вантажівка до початку робіт / Фото Daily Mail

Головні переваги невеликого будинку

В домі є всі необхідні функціональні зони / Фото Daily Mail

Попри незначну площу, тут можуть розміститися 4 людини. Крім того, як зазначає пара, вони можуть переміститися у будь-яке місце в будь-який зручний для цього час.

В домі є всі необхідні функціональні зони / Фото Daily Mail

Пара облаштувала тут спальню з двоспальним ліжком та вбудованими шафами, кухню, ванну кімнату з душовою кабіною, а також біотуалет. В невеличкий будинок помістилися розкладний обідній стіл та дров'яна піч. Електроенергія генерується за допомогою сонячних батарей.

Плани пари

Зона кухні / Фото Daily Mail

Перш ніж займатися вантажівкою, пара працювала над ремонтом фургону. Це дало змоги випробувати свої сили та отримати мінімальний досвід.

Спершу пара планувала переобладнати фургон та відправитися в подорож, але в ході роботи їхні плани дещо змінилися. Їм захотілося взятися за ще масштабніший проєкт і робота над вантажівкою видалася чудовою ідеєю.

Пара вирізала отвори для вікон / Фото Daily Mail

Навіть попри те, що роботи затягнулися і процес видався складнішим. аніж пара планувала з початку, результат виправдав усі очікування.

Це приголомшливий автономний будинок, який можна перевозити будь-куди, – ділиться враженнями молода пара.

Дім обладнаний душем та біотуалетом / Фото Daily Mail

Зараз вони використовують вантажівку для своїх потреб, але вагітність Хелен підкорегувала плани. Як розповідають власники будинку, невдовзі вони розіграють його між людьми, які придбають спеціальні лотерейні білети. Отриманні кошти підуть на фінансування нового проєкту. Можливо, цього разу – це буде повноцінна квартира.