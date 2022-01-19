Пара перетворила закинуті гаражі на комфортний будинок

Для того, щоб побудувати будинок своєї мрії, завжди потрібно чимало фантазії. Приміром, пара із Борнмута змогла переобладнати в комфортне житло закинуті гаражі.

Невеличкий гаражний кооператив розташовувався поблизу місцевого пляжу. Подружжя Хендерсонів, які працюють у сфері архітектури й дизайну, вирішили дізнатися більше про цю ділянку. Так, вони запустили повноцінний проєкт будівництва власного будинку.

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Проблеми із дозволом

Гаражі до ремонту / Фото Metro

Наближеність до моря та розвинути інфраструктура району, зробила ділянку із закинутими гаражами привабливою ділянкою для інвесторів. Однак влада міста довго зволікала, "завертаючи" проєкт за проєктом.

Пара знала, що йде на авантюру, вкладаючи гроші в кооператив, адже вони не могли приступити до будь-яких ремонтних робіт до отримання відповідних дозволів. Загалом очікування зайняло 5 років, але врешті влада міста погодила усі нюанси.

Початок робіт / Фото Metro

Однією із головних заборон стало зведення другого поверху. Попри те, що навколо розташовані двоповерхові приватні будинки, влада вирішила, що нова будівля повинна бути аналогічною до висоти гаражів. Отримавши це рішення пара видихнула з полегшенням, оскільки це означало, що можна приступати до роботи.

Креативне рішення

Ділянка невелика, тож коли нам відмовили у зведенні другого поверху, ми зрозуміли, що у нас немає іншого вибору, окрім як копати,

– розповідає Люсі Хендерсон.

Спальня у підвалі / Фото Metro

Усі 4 спальні у домі розташовані землею. На другому рівні пара залишила відкритий простір із вітальнею та їдальнею. Вони також створили "секретну терасу", яка веде до саду у внутрішньому дворі.



Тераса / Фото Metro

Пара розповідає, що завдяки багаторічному досвіду їм вдалося відбудувати новий дім за 10 місяців. Щоб зробити фасад лаконічним, пара використала чорне облицювання, а для даху використали фіброцементну черепицю.

Інтер'єр

Подружжя зосередилося на економії місця: від використання підвіконня як лавки для сидіння до продуманих систем зберігання. Це допомогло розвантажити простір.



У будинку багато місць для зберігання пам'ятних речей/ Фото Metro

Кухня зроблена на замовлення. Структурні сталеві балки поєднуються тут з клеєним брусом з інженерної деревини, створюючи цікаве поєднання металу та дерева.

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Кухня виготовлена на замовлення / Фото Metro

Пара використовувала мультифункціональні рішення / Фото Metro



Пара використовувала мультифункціональні рішення / Фото Metro

Особлива увага приділена деталям / Фото Metro