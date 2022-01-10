Пара різко відмовилася від ідеї будівництва "з нуля" та придбала купили готовий до заселення будинок у Південній Кароліні.

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Історія купівлі ділянки

Пара витратила 8 років на зведення ідеального будинку, де можна осісти на пенсії / Фото The Wall Street Journal

Наприкінці 2008 року, доктор Роберсон купив землю за 515 тисяч доларів недалеко від Плаяс-дель-Коко, у північно-західній частині Коста-Ріки. Так 60-річний чоловік вирішив привітати свою дружину Джулію із "срібним" весіллям. Жінка, яка виросла на Багамських островах неймовірно сумувала за океаном. Тож на пенсії пара вирішила перебратися ближче до природи.

Придбана ділянка розташовувалася на висоті близько 365 метрів над рівнем моря та приблизно за 1, 6 кілометрів від Плайяс-дель-Коко, містечка з населенням у кілька тисяч людей. Доктор Роберсон розповідає, що у цей район переїжджає все більше іноземців й зараз це одне із найпопулярніших місць для туристів.

Перші труднощі

Місце, де вони почали облаштовувати будинок виявилося диким та важкодоступним. Вид на океан був дивовижним, але ідея виявилася ризикованішою, ніж здавалося до початку робіт. Щоб дістатися до придбаної ділянки довелося здійснювати 2 тригодинні перельоти літаком та долати небезпечну трасу автомобілем.

Пара витратила 8 років на зведення ідеального будинку, де можна осісти на пенсії / Фото The Wall Street Journal

Незручне розташування вплинуло й на логістичні проблеми під час будівництва та оздоблення дому. Пошуки каменю для оздоблення фасаду привели пару до кар'єру Нікарагуа, а пошук матеріалу для стільниць затребував виснажливої поїздки за межі поселення. Всі меблі були зроблені вручну, оскільки поблизу не було ні магазинів, ні поштових пунктів, куди б їх могли доставити.

Пара витратила 8 років на зведення ідеального будинку, де можна осісти на пенсії / Фото The Wall Street Journal

Невизначеність зросла після вибуху пандемії. Тоді Роберсони занепокоїлися, що можуть застрягти за межами США на невизначений період.

Відмова від нерухомості

Пара витратила 8 років на зведення ідеального будинку, де можна осісти на пенсії / Фото The Wall Street Journal

У грудні 2020 року Роберсони вирішили змінити стратегію. Вони повністю відмовилися від будинку, який створювали впродовж 8 років та кинули усі сили на пошук житла у межах США. Пара зупинилася на нерухомості із гольф-клубом у Південній Кароліні. Зміна планів не лише допомогла налагодити логістику під час ремонту, але й наблизила пару до їхніх дітей та внуків. Таким чином, вони зможуть проводити час разом без остраху раптової ізоляції.

Пара витратила 8 років на зведення ідеального будинку, де можна осісти на пенсії / Фото The Wall Street Journal

Доля будинку в Коста-Ріці поки що невідома. Проте пара зазначає, що незалежно від ресурсів вкладених у роботу, варто вчасно зупинитися та переглянути своє рішення. Іноді ви можете почуватися щасливішим абсолютно в іншому місці.