Джон та Емі Вотсон придбали церкву на аукціоні у лютому 2021 року. За даними Page Six, кінцева вартість лота становила 113 тисяч доларів.

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Історія церкви

Будинок, який зараз отримав назву Trinity House, раніше був парафіяльною церквою Святої Трійці у графстві Девон. Готичну будівлю збудували у 1894 році з проєктом архітектора Джона Вотсона. З 2001 року церкву почали використовувати, як центр дозвілля дітей. А у 2019 тут сталася пожежа.



Головним завданням було збереження оригінального фасаду / Фото Insider

Тоді будівля сильно постраждала й залишалася покинутою до 2021 року. Однак на одному із місцевих аукціонів церкву запримітило подружжя Вотсонів. Вони згадують, що церква була непридатною для проживання – даху практично не залишилося, усюди були щурі та пташиний послід. Щоб виправити це пара взялася за роботу.

Що змінилося після реставрації



До ремонту будівля була у жахливому стані / Фото Insider

Разом із архітекторами, які брали участь у проєкті, Вотсони подбали про збереження оригінального фасаду церкви. Вдалося відновити й автентичні елементи всередині, зокрема центральний вітраж. Наразі про те, що ця будівля – приватний будинок свідчать лише нові сходи, динаміки для музики, інтелектуальне освітлення та сучасні меблі.



Оригінальний вітраж / Фото Insider

Загалом пара залишила відкрите планування. Вівтар перетворили на бар та ігрову кімнату з більярдним столом. По центру розташована обідня зона, яка веде відразу у дві зони – вітальню з роялем та сучасну кухню.

Який вигляд має маєток Trinity House за 4,3 мільйона доларів / Фото Insider

Також у будинку є п'ять спалень. Кожна з них спроєктована по індивідуальному дизайн-проєкту.



Тераса на церковній вежі / Фото Insider

Зараз колишня церква знов виставлена на продаж. Її ціна становить 3,7 мільйона фунтів стерлінгів або близько 4,3 мільйона доларів.