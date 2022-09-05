Джон и Эми Уотсон приобрели церковь на аукционе в феврале 2021 года. По данным Page Six, конечная стоимость лота составляла 113 тысяч долларов.

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История церкви

Дом, получивший название Trinity House, ранее был приходской церковью Святой Троицы в графстве Девон. Готическое здание было построено в 1894 году по проекту архитектора Джона Уотсона. С 2001 года церковь стали использовать как центр досуга детей. А в 2019-м здесь произошел пожар.



Главной задачей было сохранение оригинального фасада / Фото Insider

Тогда здание сильно пострадало и оставалось заброшенным до 2021 года. Однако на одном из местных аукционов церковь заметили супруги Уотсоны. Они вспоминают, что церковь была непригодной для проживания – крыши практически не осталось, всюду были крысы и птичий помет. Чтобы исправить это, пара взялась за работу.

Что изменилось после реставрации



До ремонта здание было в ужасном состоянии / Фото Insider

Вместе с архитекторами, участвовавшими в проекте, Уотсоны позаботились о сохранении оригинального фасада церкви. Удалось восстановить и аутентичные элементы внутри, в том числе центральный витраж. Сейчас о том, что это здание – частный дом, свидетельствуют только новые лестницы, динамики для музыки, интеллектуальное освещение и современная мебель.



Оригинальный витраж / Фото Insider

Пара оставила открытую планировку. Алтарь превратили в бар и игровую комнату с бильярдным столом. По центру расположена обеденная зона, которая ведет сразу в две зоны – гостиную с роялем и современную кухню.

Как выглядит имение Trinity House за 4,3 миллиона долларов / Фото Insider

Также в доме есть пять спален. Каждая из них спроектирована по индивидуальному дизайн-проекту.



Терраса на церковной башне / Фото Insider

Сейчас бывшая церковь снова выставлена на продажу. Ее цена составляет 3,7 миллиона фунтов стерлингов или около 4,3 миллиона долларов.