Пара самостійно відремонтувала старий будинок: скільки вдалося зекономити

Пара поділилася етапами перетворення застарілого помешкання в розкішний простір для великої сім'ї. Завдяки тому, що вони вирішили відмовитися від більшості підрядників, на ремонті вдалося зекономити 34 500 фунтів стерлінгів (понад 45 тисяч доларів).

Анна та Філ Купери купили будинок з трьома спальнями в Манчестері за 175 тисяч фунтів стерлінгів у далекому 2009 році. На той час він був у чудовому стані, тому пара вирішила нічого не змінювати.

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Проте з роками Анна та Філ захотіли створити функціональний простір, який би відповідав потребам їхньої сім'ї. Тим паче за 11 років вона поповнилася двома дітьми.

Прибудова та ремонт

Початок ремонтних робіт / Фото інстаграм renovation_at_5a

У червні 2020 року почалося будівництво одноповерхової прибудови. Більшістю виробничих процесів зайнявся Філ.

На цьому етапі пара витратила 72 500 фунтів стерлінгів. Звучить, як шалена сума, проте, за їхніми оцінками, аналогічне розширення в Манчестері становить 107 тисяч фунтів стерлінгів. Це означає, що вони заощадили вже на першому етапі робіт.

Команда, яка працювала над ремонтом

Усі роботи пара виконувала самостійно / Фото інстаграм renovation_at_5a

Пара найняла архітектора, який був другом сім'ї. Так вони заручилися підтримкою експерта, який надавав компетентну оцінку їхнім намірам та ідеям. Щоб прискорити процес, хм допомагали професійні муляри та бригаду, яка займалася монтажем даху.

Всі інші роботи, включаючи заливку фундаменту, встановлення кухні, сантехніку, настил підлоги, обробку та електрику пара виконувала самостійно.

Як проходили ремонтні роботи

Перший поверх став кухнею-вітальнею з відкритим плануванням / Фото інстаграм renovation_at_5a

На першому поверсі пара знесла стіни між вітальнею, кухнею та ванною. Це допомогло створити одне просторе приміщення, де згодом замінили колір стін та підлогу. Щоб забезпечити перший поверх достатньою кількістю природного світла, Анна і Філ встановили двометрове панорамне вікно.

Фасад дому та літня тераса / Фото інстаграм renovation_at_5a

У оновленому санвузлі пара встановила стильну ванну та замінила покриття на плитку у вікторіанському стилі.

Другий поверх Анна і Філ виділили під сімейний простір. Зараз тут розташовані 3 спальні, 2 із яких – дитячі. Також тут є господарська ванна кімната.

Які проблеми можуть виникнути під час ремонту

Задній двір / Фото інстаграм renovation_at_5a

Жити в напівзруйнованому домі з 2-ма дітьми було складно, тому довелося шукати нове місце для тимчасового проживання. Так, на час ремонту сім'я переїхала у готель. Коли вони поверталися у будинок, щоб завершити черговий етап робіт, кухнею слугував гараж. Тут розмістилася невеличка електроплитка та імпровізований стіл.

Ще одна проблема була пов'язана із затримками матеріалів через пандемію COVID-19. Не всі замовлення доставлялися вчасно, а деяких й зовсім не було на складах через збої глобальних поставок. Це ще більше затягнуло процес будівництва та ремонту.

Їдальня з авторським столом / Фото інстаграм renovation_at_5a

Третя проблема – бюджет. Сім'я Куперів насправді не погано зекономила на оплаті роботи бригадирів, але постійне підвищення вартості матеріалів спровокувало неочікувані видатки. Зараз вони попереджають усіх, хто розпочинає ремонт закладати в проєкт додаткові витрати.