Сім'я розповідає, що вони не оплачують комунальні рахунки. За підрахунками пари, вони заощаджують понад 70 тисяч доларів на рік.

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Історія переїзду

36-річна Місті та її 46-річний чоловік Брайс переїхали у канадський ліс приблизно 15 років тому. Зараз вони зі своїми дочками – 7-річною Сейдж та 5-річною Авророю – експерти з самозабезпечення необхідними ресурсами. Їжу сім'я отримує з овочевої ферми та власної худоби, електрику – з сонячних батарей, питну воду з колодязя.

Дочки подружжя на подвір'ї будинку / Скріншот Daily Mail

Проте так було не завжди.

Раніше Місті та Брайс працювали в одному із ресторанів Гамільтону. Центр промислового виробництва Канади ніколи не влаштовував пару й відразу після одруження вони зрозуміли, що шукатимуть альтернативне помешкання, де пройде залишок їхнього життя.

У 2006 році вони переїхали у сільську місцевість, де проживала бабуся Брайса й відразу помітили зміни у своєму самопочутті.

Я завжди страждала від сильних мігрені, але коли ми переїхали в сільську місцевість, приступи стали все рідшими. Зараз я переконана, що причиною дискомфорту був постійний шум,

– розповіла Місті.

Вони витратили 3 роки на те, щоб освоїти фермерство, перш ніж купити власну ділянку та звести на ній автономний дім.

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Пара готує їжу в печі, використовує сонячні батареї та набирає воду з колодязя / Скріншот Daily Mail

У 2009 році пара купила ділянку на околицях селища за 37 500 доларів. Територія була завалена сміттям та залишками будівельних матеріалів, на прибирання яких знадобилися тижні. Ще 4 місяці пара витратила на будівництво самої конструкції. Для фасаду було використано виключно природні матеріали – глина, пісок та солома. На етапі зведення конструкції пара витратила лише 10 000 доларів.

Усі продукти вони вирощують самостійно / Скріншот Daily Mail

Щоліта після заїзду у незвичне помешкання, пара намагається вдосконалювати та розширювати свій будинок.

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Спосіб життя

Місті та Брайс керують невеликим ресторанним бізнесом у селищі. Проте, не маючи машини, вони пересуваються велосипедом або верхи. Діти подружжя навчаються вдома.

У пари немає автомобіля, тож вони пересуваються на більш екологічному транспорті / Скріншот Daily Mail

За оцінками пари, їхній побут обходиться в 15 000 доларів на рік – це майже в 3 рази менше, ніж витрачає середньостатистична канадська сім'я у місті.

В той час, як більшість людей витрачають більшу частину життя на роботу, заробіток від якої йде на задоволення потреб, ми витрачаємо час на те, щоб відразу отримати предмети першої необхідності,

– розповідає пара.

Вони додають, що ніколи не були щасливішими й радять усім спробувати подібний спосіб життя.

Нагадаємо, що схожі експерименти у будівництві зустрічаються і в Україні.

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