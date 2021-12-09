Пара самостійно збудувала автономний будинок із соломи та глини: що із цього вийшло

Вже понад 10 років канадська пара, яка втекла від міської метушні, живе у самостійно зведеному домі посеред лісу. За цей час вони скоротили витрати та навчилися повністю забезпечувати себе усім необхідним.

Сім'я розповідає, що вони не оплачують комунальні рахунки. За підрахунками пари, вони заощаджують понад 70 тисяч доларів на рік.

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Історія переїзду

36-річна Місті та її 46-річний чоловік Брайс переїхали у канадський ліс приблизно 15 років тому. Зараз вони зі своїми дочками – 7-річною Сейдж та 5-річною Авророю – експерти з самозабезпечення необхідними ресурсами. Їжу сім'я отримує з овочевої ферми та власної худоби, електрику – з сонячних батарей, питну воду з колодязя.

Дочки подружжя на подвір'ї будинку / Скріншот Daily Mail

Проте так було не завжди.

Раніше Місті та Брайс працювали в одному із ресторанів Гамільтону. Центр промислового виробництва Канади ніколи не влаштовував пару й відразу після одруження вони зрозуміли, що шукатимуть альтернативне помешкання, де пройде залишок їхнього життя.

У 2006 році вони переїхали у сільську місцевість, де проживала бабуся Брайса й відразу помітили зміни у своєму самопочутті.

Я завжди страждала від сильних мігрені, але коли ми переїхали в сільську місцевість, приступи стали все рідшими. Зараз я переконана, що причиною дискомфорту був постійний шум,

– розповіла Місті.

Вони витратили 3 роки на те, щоб освоїти фермерство, перш ніж купити власну ділянку та звести на ній автономний дім.

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Пара готує їжу в печі, використовує сонячні батареї та набирає воду з колодязя / Скріншот Daily Mail

У 2009 році пара купила ділянку на околицях селища за 37 500 доларів. Територія була завалена сміттям та залишками будівельних матеріалів, на прибирання яких знадобилися тижні. Ще 4 місяці пара витратила на будівництво самої конструкції. Для фасаду було використано виключно природні матеріали – глина, пісок та солома. На етапі зведення конструкції пара витратила лише 10 000 доларів.

Усі продукти вони вирощують самостійно / Скріншот Daily Mail

Щоліта після заїзду у незвичне помешкання, пара намагається вдосконалювати та розширювати свій будинок.

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Спосіб життя

Місті та Брайс керують невеликим ресторанним бізнесом у селищі. Проте, не маючи машини, вони пересуваються велосипедом або верхи. Діти подружжя навчаються вдома.

У пари немає автомобіля, тож вони пересуваються на більш екологічному транспорті / Скріншот Daily Mail

За оцінками пари, їхній побут обходиться в 15 000 доларів на рік – це майже в 3 рази менше, ніж витрачає середньостатистична канадська сім'я у місті.

В той час, як більшість людей витрачають більшу частину життя на роботу, заробіток від якої йде на задоволення потреб, ми витрачаємо час на те, щоб відразу отримати предмети першої необхідності,

– розповідає пара.

Вони додають, що ніколи не були щасливішими й радять усім спробувати подібний спосіб життя.

Нагадаємо, що схожі експерименти у будівництві зустрічаються і в Україні.

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