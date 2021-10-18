Спершу кімнати видалися придатними для життя, але дуже застарілими, тож пара вирішила провести косметичний ремонт. Проте невдовзі виявилося, що не по всіх кімнатах розведені вмикачі, а декору та обробці стін вже понад 30 років.

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Кухня, яка теж мала чудовий вигляд, на жаль, не передбачала достатньої кількості відсіків для пари з двома дітьми.

Кухня до ремонту / Фото The Sun

Кухня після ремонту / Фото The Sun

Косметичний ремонт будинку перейшов у категорію капітального. Загалом пара витратила 7 років, щоб перетворити його на дім своєї мрії.

Хід проєкту

Вітальня до ремонту / Фото The Sun

Вітальня після ремонту / Фото The Sun

Вітальня після ремонту / Фото The Sun

Розбивши проєкт на дрібні завдання, Дейв і Река щороку ремонтували по одній кімнаті в будинку. В перервах між роботами, пара займалася хатніми справами.

Великомасштабне оновлення передбачало перетворення гаража в офіс, облаштування ще однієї спальні, роботи по кухні та ванній кімнаті, а також наведення порядку в саду.

В приміщені домінує рожевий колір / Фото The Sun

Пара не планувала використовувати стільки яскравих кольорів. Утім, з додаванням нових відтінків, їм ставало все цікавіше експериментувати, разом з цим зростало задоволення інтер'єром. Река обрала рожеву тему у вітальні – в центрі кімнати стоїть пурпуровий диван з оксамитовою банкеткою.

Не менш яскравою вийшла кухня. В зоні бару пара повісила незвичні шпалери з собаками, які позують з квітковими вазами.

На кухні використано яскраві шпалери / Фото The Sun

Река додала, що називає цей стиль барвисто-еклектичним міксом:

Він різний в кожній кімнаті, але мені подобається зв'язувати його одним кольором, щоб створити потік між кімнатами. І цей колір – рожевий.

У будинку багато рожевих відтінків, деякі з них різкі та яскраві, інші – заспокоюють. Усі вони обиралися відповідно до призначення кімнати.

Скільки потратила пара

Спальня до ремонту / Фото The Sun

Спальня після ремонту/ Фото The Sun

За 7 років ремонту пара витратила приблизно 68 716 доларів. В планах – ремонт горища та гаража.

У 2014 році сім'я придбала цю нерухомість за 412 500 фунтів стерлінгів (566 909 доларів), зараз її вартість оцінюється в 700 000 фунтів стерлінгів (962 027 доларів).

Дитяча кімната / Фото The Sun

Дитяча кімната / Фото The Sun

Оновлена ванна / Фото The Sun