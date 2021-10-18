Сначала комнаты показались пригодными для жизни, но очень устаревшими, поэтому пара решила провести косметический ремонт. Однако вскоре оказалось, что не по всем комнатам разведены включатели, а декору и отделке стен уже более 30 лет.

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Кухня, которая тоже имела замечательный вид, к сожалению, не предусматривала достаточного количества отсеков для пары с двумя детьми.

Кухня до ремонта / Фото The Sun

Кухня после ремонта / Фото The Sun

Косметический ремонт дома перешел в категорию капитального. В общем пара потратила 7 лет, чтобы превратить его в дом своей мечты.

Ход проекта

Гостиная к ремонту / Фото The Sun

Гостиная после ремонта / Фото The Sun

Гостиная после ремонта / Фото The Sun

Разбив проект на мелкие задачи, Дэйв и Река ежегодно ремонтировали по одной комнате в доме. В перерывах между работами, пара занималась домашними делами.

Крупномасштабное обновление предусматривало преобразование гаража в офис, обустройство еще одной спальни, работы по кухне и ванной комнате, а также наведение порядка в саду.

В помещении доминирует розовый цвет / Фото The Sun

Пара не планировала использовать столько ярких цветов. Но с добавлением новых оттенков, им становилось все интереснее экспериментировать, вместе с этим росло удовольствие интерьером. Река выбрала розовую тему в гостиной – в центре комнаты стоит пурпурный диван с бархатной банкеткой.

Не менее яркой получилась кухня. В зоне бара пара повесила необычные обои с собаками, которые позируют с цветочными вазами.

На кухне использовано яркие обои / Фото The Sun

Река добавила, что называет этот стиль красочно эклектичным миксом:

Он различен в каждой комнате, но мне нравится связывать его одним цветом, чтобы создать поток между комнатами. И этот цвет – розовый.

В доме много розовых оттенков, некоторые из них резкие и яркие, другие – успокаивают. Все они избирались в соответствии с назначением комнаты.

Сколько потратила пара

Спальня перед ремонтом / Фото The Sun

Спальня после ремонта / Фото The Sun

За 7 лет ремонта пара потратила примерно 68 716 долларов. В планах – ремонт чердака и гаража.

В 2014 году семья приобрела эту недвижимость за 412 500 фунтов стерлингов (566 909 долларов), сейчас ее стоимость оценивается в 700 000 фунтов стерлингов (962 027 долларов).

Детская комната / Фото The Sun

Детская комната / Фото The Sun

Обновленная ванна / Фото The Sun