Пара відремонтувала будинок, який простоював 30 років: його ціна зросла на 410 тисяч доларів

Коли Дейв і Река Торнтон готувалися до переїзду у своє нове житло, вони були готові до ремонту. Але заселившися сюди у 2014 році, пара виявила, що роботи буде значно більше.

Спершу кімнати видалися придатними для життя, але дуже застарілими, тож пара вирішила провести косметичний ремонт. Проте невдовзі виявилося, що не по всіх кімнатах розведені вмикачі, а декору та обробці стін вже понад 30 років.

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Кухня, яка теж мала чудовий вигляд, на жаль, не передбачала достатньої кількості відсіків для пари з двома дітьми.

Кухня до ремонту / Фото The Sun

Кухня після ремонту / Фото The Sun

Косметичний ремонт будинку перейшов у категорію капітального. Загалом пара витратила 7 років, щоб перетворити його на дім своєї мрії.

Хід проєкту

Вітальня до ремонту / Фото The Sun

Вітальня після ремонту / Фото The Sun

Вітальня після ремонту / Фото The Sun

Розбивши проєкт на дрібні завдання, Дейв і Река щороку ремонтували по одній кімнаті в будинку. В перервах між роботами, пара займалася хатніми справами.

Великомасштабне оновлення передбачало перетворення гаража в офіс, облаштування ще однієї спальні, роботи по кухні та ванній кімнаті, а також наведення порядку в саду.

В приміщені домінує рожевий колір / Фото The Sun

Пара не планувала використовувати стільки яскравих кольорів. Утім, з додаванням нових відтінків, їм ставало все цікавіше експериментувати, разом з цим зростало задоволення інтер'єром. Река обрала рожеву тему у вітальні – в центрі кімнати стоїть пурпуровий диван з оксамитовою банкеткою.

Не менш яскравою вийшла кухня. В зоні бару пара повісила незвичні шпалери з собаками, які позують з квітковими вазами.

На кухні використано яскраві шпалери / Фото The Sun

Река додала, що називає цей стиль барвисто-еклектичним міксом:

Він різний в кожній кімнаті, але мені подобається зв'язувати його одним кольором, щоб створити потік між кімнатами. І цей колір – рожевий.

У будинку багато рожевих відтінків, деякі з них різкі та яскраві, інші – заспокоюють. Усі вони обиралися відповідно до призначення кімнати.

Скільки потратила пара

Спальня до ремонту / Фото The Sun

Спальня після ремонту/ Фото The Sun

За 7 років ремонту пара витратила приблизно 68 716 доларів. В планах – ремонт горища та гаража.

У 2014 році сім'я придбала цю нерухомість за 412 500 фунтів стерлінгів (566 909 доларів), зараз її вартість оцінюється в 700 000 фунтів стерлінгів (962 027 доларів).

Дитяча кімната / Фото The Sun

Дитяча кімната / Фото The Sun

Оновлена ванна / Фото The Sun