Пара резко отказалась от идеи строительства "с нуля" и купила готовый к заселению дом в Южной Каролине.

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История покупки участка



Пара потратила 8 лет на строительство идеального дома, где можно осесть на пенсии / Фото The Wall Street Journal

В конце 2008 года доктор Роберсон купил землю за 515 тысяч долларов недалеко от Плаяс-дель-Коко, в северо-западной части Коста-Рики. Так, 60-летний мужчина решил поздравить свою жену Джулию с "серебряной" свадьбой. Женщина, выросшая на Багамских островах, невероятно скучала по океану. Поэтому на пенсии пара решила перебраться поближе к природе.

Приобретенный участок располагался на высоте около 365 метров над уровнем моря и примерно в 1,6 километрах от Плайяс-дель-Коко, городка с населением в несколько тысяч человек. Доктор Роберсон рассказывает, что в этот район переезжает все больше иностранцев и сейчас это одно из самых популярных мест для туристов.

Первые трудности

Место, где они начали обустраивать дом, оказалось диким и труднодоступным. Вид на океан был впечатляющим, но идея оказалась более рискованной, чем казалось до начала работ. Чтобы добраться до приобретенного участка, пришлось совершать 2 трехчасовых перелета самолетом и преодолевать опасную трассу автомобилем.



Пара потратила 8 лет на строительство идеального дома, где можно осесть на пенсии / Фото The Wall Street Journal

Неудобное расположение повлияло и на логистические проблемы при строительстве дома. Поиски камня для отделки фасада привели к карьеру Никарагуа, а поиск материала для столешниц потребовал изнурительной поездки за пределы поселения. Вся мебель была сделана вручную, поскольку поблизости не было ни магазинов, ни почтовых пунктов, куда бы их могли доставить.



Пара потратила 8 лет на строительство идеального дома, где можно осесть на пенсии / Фото The Wall Street Journal

Неопределенность выросла после взрыва пандемии. Тогда Роберсоны обеспокоились тем, что могут застрять за пределами США на неопределенный период.

Отказ от недвижимости



Пара потратила 8 лет на строительство идеального дома, где можно осесть на пенсии / Фото The Wall Street Journal

В декабре 2020 года Роберсоны решили поменять стратегию. Они полностью отказались от дома, который создавали в течение 8 лет, и бросили все силы на поиск жилья в пределах США. Пара остановилась на недвижимости с гольф-клубом в Южной Каролине. Изменение планов не только помогло наладить логистику во время ремонта, но и приблизило пару к их детям и внукам. Таким образом, они смогут проводить время вместе без боязни внезапной изоляции.



Пара потратила 8 лет на строительство идеального дома, где можно осесть на пенсии / Фото The Wall Street Journal

Судьба дома в Коста-Рике пока неизвестна. Однако пара отмечает, что независимо от ресурсов, вложенных в работу, стоит вовремя остановиться и пересмотреть свое решение. Иногда вы можете чувствовать себя счастливее совершенно в другом месте.