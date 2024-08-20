Наважиться не кожен: пара оселилася в скляному номері готелю біля рецепції

Закохана пара зупинилася в скляному номері готелю на Ібіці. Це був запланований експеримет, до якого хлопець з дівчиною, як з'ясувалося, були не надто готові.

Маргарет опублікувала в тіктоці відео з готелю, у якому розповіла про їхній досвід. Пара вирішила пожити в номері через те, що одна ніч у такій відкритій кімнаті була безплатною.

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Номер розміщений одразу біля рецепції

Жінка зізналась, що перед приїздом не мала уявлення про те, що це за номер. Її просто привабила пропозиція пожити безплатно.

Коли розповідаю про номер, який має вигляд скляної коробки, я буквально маю на увазі стіни зі скла у вестибюлі готелю. Ми були абсолютно не готові до цього досвіду,

– розповіла Маргарет.

На відео видно, як Маргарет та Корі відпочивають у номері зі скляними стінами, поки інші гості та працівники готелю ходять довкола їхньої кімнати.

Згодом пара дізналася, що вночі на їхньому поверсі не вимикають світло. Гостям пояснили, що це артготель, і їхня кімната є частиною експозиції. Парі довелося бути на видноті не лише вдень, а й уночі.

Готельний номер зі скляними стінами: дивіться відео

Відео зібрало понад 2 мільйони переглядів. Багато глядачів поділилися своїми враженнями:

Я б кричав весь час;

Треба бути відчайдушною людиною, щоб на таке наважитися;

Кошмар інтроверта.

Маргарет радить усім, хто наважиться пожити в номері цього готелю, взяти зі собою вушні затички та маски для очей.