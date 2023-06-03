Пастель існує у багатьох формах, і ви будете здивовані, наскільки легко адаптувати її до будь-якого простору та будь-якого стилю. Коли ви чуєте словосполучення "пастельні відтінки", то зазвичай уявляєте дитячі рожеві, світло-блакитні, блідо-жовті відтінки. Однак є ще персик, бузок, м'яка зелень шавлії та інші.

Отже, щоб переконати вас, що пастельні кольори є розкішними та вишуканими, як і улюблені нейтральні, дизайнери показали 5 ідей, які вони використовують у своїх проєктах.

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Використовуйте кілька пастельних відтінків одного кольору

Два відтінки блідо-рожевого гарно поєдналися / Фото Megan Taylor Photography

Стіни у ванній пофарбуйте в пастельно-зелений

Пастельний зелений створює заспокійливу атмосферу / Фото Carina Skrobecki Photography

Поєднайте пастельні кольори з яскравими акцентними тонами

Пастельно-рожевий чудово поєднався з відтінками червоного та бірюзового / Фото Yellow London

Освітліть передпокій блідо-жовтим кольором

Блідо-жовті стіни освітлюють маленький передпокій / Фото Sarag Griggs

Поєднуйте пастельний персик з білим

Пастельний персик зробив кухню яскравішою / Фото British Standard