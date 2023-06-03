Пастель существует во многих формах, и вы будете удивлены, насколько легко адаптировать ее к любому пространству и любому стилю. Когда вы слышите словосочетание "пастельные оттенки", обычно представляете детские розовые, светло-голубые, бледно-желтые оттенки. Однако есть еще персик, сирень, мягкая зелень шалфея и другие.
Итак, чтобы убедить вас, что пастельные цвета роскошны и изысканны, как и любимые нейтральные, дизайнеры показали 5 идей, которые они используют в своих проектах.
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Используйте несколько пастельных оттенков одного цвета
Два оттенка бледно-розового хорошо соединились / Фото Megan Taylor Photography
Стены в ванной окрасьте в пастельно-зеленый
Пастельный зеленый создает успокаивающую атмосферу / Фото Carina Skrobecki Photography
Совместите пастельные цвета с яркими акцентными тонами
Пастельно-розовый отлично сочетается с оттенками красного и бирюзового / Фото Yellow London
Осветьте прихожую бледно-желтым цветом
Бледно-желтые стены освещают маленькую прихожую / Фото Sarag Griggs
Сочетайте пастельный персик с белым
Пастельный персик сделал кухню ярче / Фото British Standard