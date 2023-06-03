Ідеї пастельних кімнат: 5 перевірених способів використання цих гарних відтінків
Джерело:Homes & Gardens
У світі інтер'єрних тенденцій найчастіше віддають перевагу всьому нейтральному, тому пастельні кольори залишаються недооціненими. Та насправді ці відтінки просто чудово виглядають, якщо їх використовувати правильно.
Пастель існує у багатьох формах, і ви будете здивовані, наскільки легко адаптувати її до будь-якого простору та будь-якого стилю. Коли ви чуєте словосполучення "пастельні відтінки", то зазвичай уявляєте дитячі рожеві, світло-блакитні, блідо-жовті відтінки. Однак є ще персик, бузок, м'яка зелень шавлії та інші.
Отже, щоб переконати вас, що пастельні кольори є розкішними та вишуканими, як і улюблені нейтральні, дизайнери показали 5 ідей, які вони використовують у своїх проєктах.
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