Новий комплекс неможливо придбати на ринку навіть за найвищу ціну, він доступний лише як лотерейний лот, який можуть виграти учасники розіграшу.
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Елітний будинок розігрують у лотерею
Вартісний комплекс розлігся на пляжі Білінга на півдні Голд-Кост, в Австралії. Всередині є 5 нових квартир зі стильним ремонтом, серед них один пентхаус. Вартість такої нерухомості на ринку становить понад 6 мільйонів доларів. Проте учасники лотереї можуть її виграти вклавши всього 10 доларів. Тут панує стильна пляжна естетика, а на даху приватного будинку є розважальна зона.
Організатором лотерей "Золотий скарб", яка проводиться раз на два роки, є RSL Art Union. Вони кажуть, що їхня ініціатива дає можливість зірвати джек-пот тому, хто б ніколи не зміг дозволити собі таку нерухомість. Надалі власність можна здавати в оренду чи продати.
Цей житловий комплекс у Голд-Кост дає надію тим, хто наразі позбавлений доступу до ринку нерухомості. У зв'язку зі зростанням тиску на витрати та відсоткових ставок багато переможців підтвердили, що їхні плани відновлення тепер безпечніші, і вони можуть дихати спокійно, знаючи, що вони мають надійний дохід або тепер миттєво стали мільйонерами,
– каже організаторка Дебора Пескотт.
Будинок біля океану розігрують / Фото Realestate
Розкішний дизайн / Фото Realestate
Будинок ззовні / Фото Realestate
Вишукана вітальня / Фото Realestate
Спальня у романтичному стилі минулого століття / Фото Realestate