Новий комплекс неможливо придбати на ринку навіть за найвищу ціну, він доступний лише як лотерейний лот, який можуть виграти учасники розіграшу.

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Елітний будинок розігрують у лотерею

Вартісний комплекс розлігся на пляжі Білінга на півдні Голд-Кост, в Австралії. Всередині є 5 нових квартир зі стильним ремонтом, серед них один пентхаус. Вартість такої нерухомості на ринку становить понад 6 мільйонів доларів. Проте учасники лотереї можуть її виграти вклавши всього 10 доларів. Тут панує стильна пляжна естетика, а на даху приватного будинку є розважальна зона.

Організатором лотерей "Золотий скарб", яка проводиться раз на два роки, є RSL Art Union. Вони кажуть, що їхня ініціатива дає можливість зірвати джек-пот тому, хто б ніколи не зміг дозволити собі таку нерухомість. Надалі власність можна здавати в оренду чи продати.

Цей житловий комплекс у Голд-Кост дає надію тим, хто наразі позбавлений доступу до ринку нерухомості. У зв'язку зі зростанням тиску на витрати та відсоткових ставок багато переможців підтвердили, що їхні плани відновлення тепер безпечніші, і вони можуть дихати спокійно, знаючи, що вони мають надійний дохід або тепер миттєво стали мільйонерами,

– каже організаторка Дебора Пескотт.

Будинок біля океану розігрують / Фото Realestate

Розкішний дизайн / Фото Realestate

Будинок ззовні / Фото Realestate

Вишукана вітальня / Фото Realestate



Спальня у романтичному стилі минулого століття / Фото Realestate