Новый комплекс невозможно приобрести на рынке даже по самой высокой цене, он доступен только как лотерейный лот, который могут выиграть участники розыгрыша.

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Элитный дом разыгрывают в лотерею

Стоимостной комплекс разлегся на пляже Биллинга на юге Голд-Кост, в Австралии. Внутри есть пять новых квартир со стильным ремонтом, среди них один пентхаус. Стоимость такой недвижимости на рынке составляет более 6 миллионов долларов. Однако участники лотереи могут ее выиграть, вложив всего 10 долларов. Здесь царит стильная пляжная эстетика, а на крыше частного дома есть развлекательная зона.

Организатором лотерей "Золотой клад", которая проводится раз в два года, является RSL Art Union. Они говорят, что их инициатива дает возможность сорвать джек-пот тому, кто никогда не смог позволить себе такую недвижимость. Впоследствии собственность можно сдавать в аренду или продать.

Этот жилой комплекс в Голд-Кост дает надежду тем, кто в настоящее время лишен доступа к рынку недвижимости. В связи с ростом давления на расходы и процентных ставок многие победители подтвердили, что их планы восстановления теперь безопаснее, и они могут дышать спокойно, зная, что у них надежный доход или теперь мгновенно стали миллионерами,

– говорит организатор Дебора Пескотт.

Дом у океана разыгрывают / Фото Realestate

Роскошный дизайн / Фото Realestate

Дом снаружи / Фото Realestate

Изысканная гостиная / Фото Realestate



Спальня в романтическом стиле прошлого века / Фото Realestate